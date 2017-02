Carille “vibra demais” com vitória e aprova início do Corinthians

O técnico Fábio Carille não escondeu a emoção ao comemorar o gol de Jô, no começo do segundo tempo da partida contra o São Bento. Saltitando por todos os cantos da área técnica, ele abraçou os reservas e alguns membros da comissão técnica, parando já quando os times estavam prontos para dar novamente a saída de bola. Celebração, segundo ele, justificada pela importância de estrear com vitória no Paulista em um campo encharcado pela chuva.

“A gente sabia pela característica das equipes do Paulo (Roberto dos Santos, técnico do São Bento) que seria um jogo bastante brigado no meio-campo. Somou-se a isso o fato de que choveu muito antes da partida, deixou o gramado muito complicado. Por isso que eu vibrei demais com o gol, porque eu sabia que a gente ia sofrer, mas, a partir daquele momento, a gente ia sofrer com o resultado na mão”, explicou o comandante.

Contente pela produção da equipe, Carille celebrou o fato de somar mais um jogo sem sofrer gols. Desde a pré-temporada, com jogos na Copa Flórida e amistoso contra a Ferroviária, em Itaquera, a equipe só foi vazada uma vez, em chute de fora da área de Éder Luis, na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco.

“Aos poucos a gente vai acertando o time e melhorando cada vez mais. Nós praticamente não sofremos ali atrás, algo importante, e conseguimos uma vitória importantíssima. Encaramos uma equipe que está se preparando desde novembro, algo muito diferente do que a gente teve disponível, então fiquei contente”, avaliou, desconsiderando as críticas a respeito do nível de futebol apresentado.

“Nesse início, vai ser difícil de encantar. Temos um grupo novo, jogadores chegando, a importância de trabalhar em cima de vitórias é fundamental. Não pode achar que porque ganhou está tudo bom, tem erros que vamos corrigir, mas com as vitórias é mais fácil”, observou, discordando sobre uma suposta falta de produção ofensiva. “Demos 10 chutes a gol contra 7 deles, fomos superiores”, concluiu.

Depois de triunfar sobre os sorocabanos, Carille terá um dia de folga e depois comandará um trabalho em dois períodos com a equipe na segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Na manhã da terça, a delegação viaja para Poços de Caldas, local do duelo contra a Caldense, quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil.