Carille vê time acima do normal, mas admite: “Tem que melhorar muito”

O técnico Fábio Carille não esperava estar com o Corinthians tão seguro na defesa quanto aparentou neste início de ano, mas já avaliou como necessária uma melhora razoável para a temporada, que se inicia oficialmente no sábado, às 17h (de Brasília), contra o São Bento, em Sorocaba. Após a sofrida vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, na noite desta quarta, ele fez uma breve avaliação do último teste antes do Campeonato Paulista.

“Olha, a gente tem que melhorar muito, mas, pela fase de preparação, por serem apenas 20 dias de trabalho e com um grupo modificado, o resultado até o momento está maior do que a gente esperava”, avaliou o comandante, que trabalhou com boa parte dos atletas disponíveis no ano passado, mas promoveu à titularidade nomes como o zagueiro Pablo, o lateral esquerdo Moisés e o volante Gabriel, novatos no elenco.

Dono de duas vitórias (Vasco, além da própria Ferroviária) e um empate sem gols com o São Paulo durante a pré-temporada, Carille acredita que o time precisa ser mais contundente na hora de fazer o gol. O problema diagnosticado há algum tempo pela comissão técnica, apareceu novamente no estádio de Itaquera, já que o tento do triunfo sobre o time de Araraquara saiu apenas aos 49 minutos da etapa final.

“É algo que a gente sempre quer melhorar, já desde o ano passado teve jogos que a gente criou bastante, mas não fez o gol. O próximo passo é sofrer pouco dentro da área para passar por esse processo de chegar com mais qualidade na área do adversário. Sofrer menos, deixar a bola longe do nosso goleiro e sair com qualidade”, analisou Carille, confiante para a sequência do ano.

“Estou muito satisfeito com o período, foi muito bom tudo que a gente construiu nesse tempo de treinos. Nomes como o Moisés, que foi muito bem fazendo a lateral. Ano passado, como tinha dois nomes para o setor, ele só foi aproveitado no meio, agora está com uma boa chance lá e correspondente. O trabalho está muito gratificante, vai ser muito legal e vai dar certo”, assegurou o comandante.

De olho na estreia do Estadual e também no primeiro jogo da Copa do Brasil, que será eliminatório logo de cara contra a Caldense, no dia 8 de fevereiro, fora de casa, com a vantagem do empate, Carille espera uma equipe marcando mais agressivamente no setor ofensivo.

“O que eu mais me preocupo é a questão da marcação nossa Por característica dos jogadores que saíram no ano passado, o Bruno Henrique, o Elias e o Felipe, a gente acabou perdendo nossa principal característica que é ser agressivo na bola, algo que a torcida gosta bastante. Isso que a gente está buscando muito”, concluiu Carille,