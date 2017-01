Carille tira Giovanni e testa Corinthians com Romero na frente

O técnico Fábio Carille montou pela segunda vez o Corinthians neste ano e já promoveu uma mudança com relação à equipe trabalhada em treinamento no último sábado, no CT Joaquim Grava. Apesar de manter a base no trabalho inaugural da pré-temporada nos Estados Unidos, ele promoveu a entrada do paraguaio Romero na vaga do meia Giovanni Augusto.

O teste foi realizado em uma atividade próxima ao hotel em que a equipe está hospedada, na cidade de Orlando, na Flórida, horas depois do desembarque da equipe em solo norte-americano. Assim como fez na movimentação realizada no final de semana, Carille dividiu seus comandados em duas equipes e passou meia hora orientando o posicionamento desejado.

Entre os titulares, o treinador escalou Caíque França; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel; Romero, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Jô. Cássio, titular na ausência de Walter, realizou um trabalho específico com o preparador Mauri Lima, mas não deve ser problema para encarar o Vasco na quarta-feira, às 22h (de Brasília), pela semifinal da Copa Flórida.

No time reserva, Carille colocou o garoto Diego, de 17 anos, completando com Léo Príncipe, Vilson, Yago e Marciel; Cristian; G.Augusto, P aulo Roberto Roberto, Guilherme e M.Gabriel; Kazim. Guilherme Arana, outro lateral esquerdo disponível no elenco, está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. Dessa forma, Marciel teve de ser improvisado no setor para o teste.

Paulo Roberto, que foi apresentado nesta segunda-feira e se colocou como reserva de Gabriel, fez a função de segundo volante, à frente de Cristian. Guilherme, que reclamou bastante de jogar mais recuado com Tite, voltou a executar trabalho parecido com o realizado por Renato Augusto em 2015, na conquista do sexto título corintiano do Campeonato Brasileiro.

Sem vaga nas formações iniciais, os volantes Jean, Warian e Fellipe Bastos, o meia Rodrigo Figueiredo e os atacantes Mendoza, Luidy e Bruno Paulo fizeram um treinamento separado dos demais. Dentre eles, Bastos é o que tem mais chances de ser testado ao menos entre os reservas, provavelmente no posto ocupado por Paulo Roberto.

Além do duelo contra os cariocas, na quarta, o Alvinegro certamente irá jogar também no domingo, também nos Estados Unidos. Caso derrote o Cruz-Maltino, encara o vencedor da partida entre São Paulo e River Plate, na quinte-feira. Em caso de revés, enfrentará o perdedor do duelo em questão. No dia seguinte, segunda-feira, 22 de janeiro, retorna para São Paulo.