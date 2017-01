Carille testa Kazim e Marquinhos Gabriel como titulares do Corinthians

As boas atuações do atacante inglês naturalizado turco Kazim e do meia Marquinhos Gabriel no segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Vasco – marcaram um gol e deram uma assistência cada um – deverá render à dupla a titularidade contra o São Paulo, às 21 horas (de Brasília) de sábado, na decisão da Copa Flórida.

No treinamento desta sexta-feira, o técnico Fábio Carille ensaiou a equipe titular do Corinthians com Kazim e Marquinhos Gabriel nas vagas de Romero e Marlone. Houve ainda outra mudança, a entrada de Guilherme no lugar de Rodriguinho, mas porque o meia convocado para a Seleção Brasileira foi poupado da atividade.

Se estiver em boas condições físicas, é possível que Rodriguinho seja utilizado desde o princípio do clássico contra o São Paulo. Encarando a Copa Flórida como um mero torneio de preparação para o Campeonato Paulista, em busca de uma formação titular ideal, Carille deverá novamente fazer diversas alterações no decorrer do jogo. Contra o Vasco, o técnico utilizou um time em cada tempo.

Na nova formação ofensiva titular, Jô irá se revezar com Kazim entre a ponta direita e o comando do ataque. Essa movimentação foi treinada por Fábio Carille na última atividade antes do duelo contra a equipe dirigida por Rogério Ceni.

Confira a escalação do Corinthians para decidir a taça da Copa Flórida com o São Paulo: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel, Camacho, Jô, Guilherme (Rodriguinho) e Marquinhos Gabriel; Kazim.