Carille atenta para idade de Drogba e falta de espaço para Carlinhos

Fábio Carille não se animou muito quando soube do interesse do Corinthians na contratação do astro marfinense Didier Drogba – foi informado no dia 4 de janeiro, acompanhando a estreia do time sub-20 na Copa São Paulo de Juniores. A idade avançada do jogador, que completará 39 anos em 11 de março, deixou o treinador ressabiado.

“A princípio, tive muita preocupação, por ser um atleta que vai fazer 39 anos. Ele é um jogador de força, e a gente sabe que isso se perde com o tempo”, comentou Carille, em entrevista concedida à Fox Sports, nesta segunda-feira.

Drogba tem em mãos uma proposta oficial do Corinthians, com direito a alguns mimos oferecidos pela diretoria, e já conversou por videoconferência com o presidente Roberto de Andrade, que contou com o auxílio de um tradutor. O jogador se comprometeu a dar uma resposta depois que conversasse com a sua família e refletisse sobre a mudança para o futebol sul-americano.

Nesse meio tempo, Carille passou a aceitar melhor a chegada do veterano que estava no Montreal Impact, do Canadá. “Busquei informações e vi vídeos para saber como e onde ele estava jogando. Mas, desde o princípio, pelas pessoas que ouvi, sabia que poderia ter alguma coisa, sim. Sempre levei a sério”, garantiu.

Mesmo encarando a contratação vislumbrada pelo departamento de marketing (inicialmente, em desacordo com a diretoria de futebol) com seriedade, Carille manteve a cautela em relação à idade de Drogba. “É claro que ele não é o mesmo atleta de seis, sete anos atrás. Muda bastante. Se acontecer, o torcedor deve ter paciência, porque ele já vai fazer 39 anos e perde força, o que é normal para qualquer um”, repetiu.

O Corinthians já dispõe de um centroavante na plenitude de sua forma física, com duas décadas de idade a menos do que Drogba, como alternativa para o comando do ataque. Trata-se de Carlinhos, campeão e artilheiro da Copa São Paulo, com 11 gols marcados. A chegada do marfinense brecaria a ascensão do prata da casa.

“O aproveitamento do Carlinhos vai depender muito da situação do Drogba”, alertou Carille. “Já temos o Jô e o Kazim como atacantes de referência. Se o Drogba vier, ficará realmente apertado para o menino subir, sem conseguir nem trabalhar. Aí, será melhor mantê-lo na base e trazê-lo aos poucos. Esses dias vão definir muitas coisas”, previu.

Preparando o Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista, contra o São Bento, no sábado, Fábio Carille gostaria que Drogba desse uma resposta à diretoria “o quanto antes”. Por enquanto, o técnico evita alimentar a sua curiosidade a respeito da contratação de impacto.

“Na verdade, a diretoria não fica falando sobre isso para eu poder me preocupar com outras coisas, com o nosso dia a dia. É um sonho, então vamos deixar um pouquinho de lado e nos preocupar com quem está aqui, trabalhando sério”, priorizou Carille, muito mais entusiasmado com a possibilidade de ganhar o reforço do meia Jadson, desvinculado do Tianjin Quanjian, da China.