Carille se diz impressionado com evolução ofensiva do Corinthians

Com seis vitórias por 1 a 0 conquistadas em 2017, o Corinthians desencantou ofensivamente contra o Mirassol, no sábado de Carnaval, e festejou um triunfo com mais gols, por 3 a 2. O resultado obtido com uma equipe repleta de desfalques deixou o técnico Fábio Carille bastante satisfeito.

“Crescemos muito na parte ofensiva. Parecia que já tínhamos jogado assim antes. Foi impressionante a maneira como envolvemos o Mirassol. A parte defensiva teve um pouco de trabalho, mas o resultado foi muito positivo”, celebrou o comandante corintiano.

O triunfo em Mirassol foi obtido com uma equipe desfigurada, já que Carille decidiu preservar uma série de atletas após o desgastante triunfo – outro por 1 a 0 – sobre o Palmeiras, na quarta-feira, em Itaquera. O lateral direito Fagner, o zagueiro Balbuena e o meia Rodriguinho não pisaram em campo, enquanto o atacante Romero só foi acionado no segundo tempo.

“Tivemos que vir para esse jogo na base da conversa, já que seguramos os jogadores mais cansados”, observou Carille, que deverá voltar a escalar o seu Corinthians ideal contra o Brusque, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Até o meia Jadson já deverá estar à disposição.

Seja como for, o técnico acredita que está seguindo o seu planejamento à risca. Ele sempre priorizou os ajustes defensivos e conseguiu fazer o Corinthians sofrer poucos gols nos primeiros compromissos da temporada. Agora, preocupado em ser mais efetivo no ataque, pôde elogiar a atuação dos seus homens de frente diante do Mirassol.

“Sempre deixei clara a questão da arrumação defensiva, que deveríamos consertar lá atrás primeiro. Depois, a parte ofensiva cresceria. Estou muito feliz pelo trabalho. Estamos tendo um entendimento legal, com interesse por parte dos atletas, e os resultados estão aparecendo”, disse Fábio Carille.