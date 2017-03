Carille poupa Pablo e Romero e volta a relacionar Guilherme e Marquinhos

O técnico Fábio Carille começou a dar descanso aos jogadores do Corinthians que mais atuaram nos primeiros compromissos da temporada. Contra a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, ele não contará com o zagueiro Pablo nem com o atacante paraguaio Ángel Romero. As novidades entre os relacionados são os meias Guilherme e Marquinhos Gabriel.

Alvo de alto investimento da diretoria do Corinthians no ano passado, Guilherme está em baixa e já é visto como moeda de troca. O jogador chegou a se queixar de dor no joelho direito e foi ausência nos últimos três jogos da equipe por opção técnica.

Já Marquinhos Gabriel, mesmo na reserva, ganhou elogios de Carille no início do ano. Da torcida, não. Ele comemorou um gol em amistoso contra a Ferroviária com palavrões após se incomodar com a impaciência do público de Itaquera durante a partida. Recentemente, perdeu espaço no elenco por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

Por outro lado, as ausências de Pablo e Romero diante da Ponte eram esperadas. O zagueiro emprestado pelo francês Bordeaux participou de todos os jogos oficiais da temporada e já apresenta desgaste físico, enquanto o atacante chiou de lombalgia antes da vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, pela Copa do Brasil.

Existe a possibilidade de Carille preservar outros jogadores considerados titulares do Corinthians, deixando-os no banco de reservas. O técnico preparou um treinamento leve para a manhã deste sábado e, assim, não indicou qual será a sua formação para o duelo no Moisés Lucarelli.

Uma mudança, contudo, já é certa. O volante Gabriel precisará cumprir suspensão e dará oportunidade para Paulo Roberto mostrar serviço.

Veja quem Carille relacionou para o jogo:

Goleiros

Cássio e Matheus Vidotto

Laterais

Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros

Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes

Paulo Roberto, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos e Marciel

Meias

Jadson, Rodriguinho, Marlone, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel

Atacantes

Jô, Kazim e Léo Jabá