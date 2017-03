Carille não divulga time, mas Maycon fica fora contra o Linense

O Corinthians tem um desfalque de última hora para a partida contra o Linense, nesta quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O volante Maycon não participou do treino e ficou fora da lista de relacionados para o duelo. Com uma infecção intestinal, o jovem não esteve no CT Joaquim Grava e foi ao hospital para fazer alguns exames, em busca do diagnóstico de seu problema.

Sem o camisa 30, o técnico Fábio Carille, que não deu pistas do time que entrará em campo, tem mais um problema para escalar o time que pega os Alvirrubros de Lins. Em relação ao time que enfrentou o São Paulo no fim de semana, ele não contará com Pablo e Rodriguinho, suspensos. Além deles, Guilherme Arana, que saiu contundido no clássico, segue em tratamento no pé esquerdo, e é dúvida, ainda que tenha sido relacionado.

No treino desta terça-feira, alguns titulares, como o zagueiro Balbuena, o meia Jadson e o atacante Jô, ficaram apenas na academia e, assim, o treinador não confirmou o time que entrará em campo. Sem Maycon e Rodriguinho no meio, a tendência é de que Camacho ganhe uma vaga.

O outro substituto dependerá da intenção de Carille. Se optar por um time mais veloz e ofensivo, o comandante pode colocar o atacante Léo Jabá. Se preferir um meio-campo mais seguro, Fellipe Bastos tem chances de ser o escolhido.

Assim, a possível formação corintiana para o duelo contra o Linense tem: Cássio, Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel; Camacho, Jadson, Pedrinho e Léo Jabá (Fellipe Bastos); Jô.

Corinthians e Linense se enfrentam no estádio de Itaquera, às 21h45 (de Brasília). Com 21 pontos, o Alvinegro busca volta a vencer após cinco jogos sem triunfos. Além disso, os três pontos garantem o segundo lugar geral ao Timão. Se não vencer, o time pode ser ultrapassado por Santos e Ponte Preta.

Confira a lista de relacionados do Timão para o duelo:

Goleiros: Caíque e Cássio

Defensores: Balbuena, Guilherme Arana, Léo Príncipe, Léo Santos, Moisés e Pedro Henrique

Meio-campistas; Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Guilherme, Jadson, Marciel e Paulo Roberto

Atacantes: Jô, Léo Jabá e Pedrinho

*Especial para a Gazeta Esportiva