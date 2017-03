Carille mantém cautela com Jadson antes de reestreia pelo Corinthians

O meia Jadson deverá reestrear pelo Corinthians no segundo tempo da partida contra o Brusque, na noite desta quarta-feira, fora de casa. Após se apresentar fora de forma, ele já treina há mais de 15 dias, mas o técnico Fábio Carille continua cauteloso em relação às condições físicas do atleta.

“A utilização dele vai depender do que acontecer no jogo”, avisou Carille, após comandar o último treinamento do Corinthians para o confronto com o Brusque, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Na atividade aberta à torcida, ele escalou o atacante paraguaio Romero na ponta direita, setor ocupado por Jadson na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015.

“O Jadson vai precisar passar por um processo de pré-temporada. No início do ano, tivemos cuidado com os atletas que já estavam aqui, e ele vai passar por isso agora”, avisou o treinador. “O Jadson não faz uma partida oficial desde outubro, quando estava na China. Vai entrar no ritmo aos poucos”, acrescentou.

Para não ter que recorrer a Jadson em função de um placar adverso, Fábio Carille se precaveu bastante para o duelo contra o Brusque. Ele fez o Corinthians viajar já na segunda-feira, trabalhou no local da partida nesta terça-feira e estudou bastante o adversário, vice-líder do Campeonato Catarinense.

“Fomos atrás de informações para não sermos surpreendidos. E é importante vir um dia antes para saber o que encontraremos. O campo é diferente, mas bom. Não temos do que reclamar. Vamos procurar jogar futebol”, bradou Carille, planejando “marcar sob pressão, valorizar a posse de bola e fazer o gol quando tiver a oportunidade”.

Assim como ocorreu na primeira fase da Copa do Brasil, diante da Caldense, o Corinthians só terá uma partida para superar o Brusque. Desta vez, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

“O ideal seria termos dois jogos. O regulamento da Copa do Brasil é diferente neste ano, mas a gente tem que encarar. Não dá para fugir disso”, aceitou o técnico do Corinthians.