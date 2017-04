Carille leva 22 atletas para Porto Alegre e volta a tirar Guilherme

O técnico Fábio Carille repete insistentemente que o meia Guilherme faz parte dos planos do Corinthians para a temporada, mas o jogador mais uma vez não foi relacionado para uma partida importante da equipe. Mesmo sem Jadson como opção de armador, o treinador preferiu incluir na lista o zagueiro Pedro Henrique, que retorna de lesão na região da virilha que o tirou dos últimos dois jogos, e o volante Fellipe Bastos.

Dessa forma, o Timão terá como opção para o setor de criação apenas o garoto Pedrinho e o armador Giovanni Augusto, que não atua desde a partida contra o Luverdense, no dia 16 de março. Em campo, Carille vai contar com Rodriguinho, atleta que já reclamou várias vezes de um incômodo no joelho esquerdo, Marquinhos Gabriel, aberto pela esquerda, e Ángel Romero, atuando pela direita.

Sem Jô, Clayton fará a função de centroavante, alternando com Romero no seu posicionamento. Léo Jabá é a única opção ofensiva entre os reservas que restaram. A escalação que vai a campo tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Clayton. O embate frente ao Internacional será nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio.

Confira abaixo a lista completa de relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos e Paulo Roberto

Meias: Rodriguinho, Pedrinho, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto

Atacantes: Léo Jabá, Romero e Clayton