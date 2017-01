Carille faz ressalva sobre Drogba e se diz satisfeito com reforços

Aos 43 anos, Fábio Carille recebeu a oportunidade que sempre sonhou e procurou: vai assumir o comando de um time de futebol. Talvez Carille não imaginasse que sua estreia na carreira seria sob o comando do Corinthians, clube que vai lhe trazer tanta visibilidade quanto pressão por resultados imediatos. E logo nos primeiros dias de trabalho, o ex-auxiliar de Tite já tem de lidar com uma “bomba”.

O clube pode contratar o marfinense Didier Drogba. A eventual chegada do atacante rachou a diretoria alvinegra e criou muita ansiedade entre os torcedores. Em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Fábio Carille deu sua opinião sobre o caso.

“O Drogba é um jogador de área, que há 10, 12 anos atrás tinha muita força, era de arrestar zagueiro para dentro da área. E com o tempo ele perde isso. Se acontecer, o torcedor tem que saber que não é aquele de 10, 12 anos atrás. É um jogador de que vai fazer 39 anos. Mas, de muita qualidade”, ponderou o ‘novato’, que por enquanto recebeu de reforços o zagueiro Pablo, os volante Gabriel, Fellipe Bastos e Paulo Ricardo, e os atacantes Luidy, Kazim e Jô.

“Estou muito satisfeito com o que está acontecendo. O torcedor vai gostar dos primeiros jogos, estamos de olho no mercado, existe a possibilidade de sair alguns jogadores. Então, estamos de olho, mas, em relação aos que estão chegando, estou muito satisfeito”, avisou.

Confira os principais trechos da entrevista exclusiva com Fábio Carille:

Expectativa

“É um início de muito trabalho, uma expectativa muito grande, um novo elenco para trabalhar bastante e dia 5 de fevereiro estar com a equipe bem definida para a estreia no Paulista”.

De interino à técnico efetivado

“É diferente, porque ali eu sabia que era só por um período, até dezembro. Depois de uma reunião com a diretoria, o clube me comunicou que já tinha essa ideia de trazer outro profissional, e eu dei minha opinião e disse para trazer o quanto antes, para o cara olhar o elenco, pedir os reforços de olho em 2017, e assim o presidente fez. E agora, oficializado, não é até março, dezembro, são os resultados que vão dizer isso”.

Protesto da torcida na apresentação do time

“Me sinto muito tranquilo por já ter visto outras coisas. E o jogador que está aqui sabe como é o clube. A pressão existe mesmo, mas, por outro lado, quando você está bem, ela vem junto e é diferente dos outros lugares”.

Possível chegada de Jadson

“O Jadson é um jogador que toda equipe quer, pela qualidade, por tudo que conquistou. Está resolvendo sua situação na China, mas com certeza é uma boa para qualquer equipe”.

Relação com Roberto de Andrade

“Total confiança. Estou sempre muito ciente de tudo, sempre a par de tudo, e eu tenho total confiança sobre o que ele pensa sobre mim, sobre a chegada de outro profissional…”.

Interferência da crise política

“Muito pouco. Quase nada. Normalmente essas questões ficam no Parque São Jorge. Não chegam ao CT. Se chega, não chega, muito pouco. Não afeta o trabalho”.

Rogério Ceni como treinador

“Essa ideia do Rogério Ceni acho que já vem há muito tempo. Ele não parou e começou a estudar. É parecido comigo, que há sete anos eu tinha essa ideia. A pressão vai continuar, mas o que eu costumo dizer e tenho dito muito é que o futebol não pode fechar as portas para treinador de nome, para treinador experiente, para o bem do futebol, independente da ideia. Que fiquem os melhores”.

Cássio ou Walter

“Não sei ainda. Estamos analisando, esperando os dias de trabalho. O dia a dia vai mostrar”.