Carille exime Gabriel e arbitragem de culpa por derrota: “Nós falhamos”

O técnico Fábio Carille não quis encontrar culpados pela derrota do Corinthians por 1 a 0 para a Ferroviária, na tarde deste domingo, na Arena da Fonte Luminosa. Apesar da falha infantil de Gabriel que resultou no pênalti cometido por Fagner e de Alan Mineiro ter dominado com o braço antes de marcar o único gol da partida, o treinador viu uma influência maior da má apresentação do Timão no revés.

“A culpa foi nossa, nós perdemos o jogo. Sei que teve o erro dele, fica um pouco mais em evidência porque foi no lance do gol, mas a verdade é que nós erramos muito. Nós que perdemos o jogo”, disse o comandante, sinalizando negativamente ao saber que Gabriel havia chamado a responsabilidade pela derrota. “Derrota de todos”, frisou.

Sobre o lance do pênalti, Carille não quis seguir a opinião do goleiro Cássio, que reclamou bastante da atitude enérgica de Raphael Claus dentro de campo. “Eu não vi o lance, não vi se teve domínio com a mão. Por não ter visto, não tenho opinião sobre isso. Independentemente disso, a gente tinha que ter jogado mais”, avaliou.

“No primeiro tempo nós fomos abaixo, não conseguimos jogar, dificuldade na transição ofensiva principalmente. Mesmo assim, conseguimos controlar o jogo, a Ferroviária não foi tão perigosa. No segundo estávamos bem até tomar o gol, aí fomos para cima e fomos melhroes, mas não fizemos o gol”, disse o comandante, que viu uma série de oito jogos de invencibilidade ser quebrada.

“Perder sempre é ruim, independentemente de invencibilidade. É muito ruim perder, ainda mais sabendo que a gente poderia ter sido mais”, lamentou Carille, cobrando uma reação do elenco após a má performance em Araraquara.

“O aprendizado é que todo jogo tem que ser com nível de concentração bem alto. Tivemos muitos erros de passe simples, não podemos entregar a bola tão rapidamente para o adversário. Conversei muito para que a nossa vontade fosse tão grande quanto a deles, mas não conseguimos ir bem”, concluiu o treinador.