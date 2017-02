Carille exalta pré-temporada “forte” antes da primeira decisão do ano

O técnico Fábio Carille terá pela frente seu primeiro “mata” da temporada logo no segundo jogo oficial de 2017. Ciente da importância da partida contra a Caldense, marcada para quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na casa do adversário, pela primeira fase da Copa do Brasil, em jogo único, o treinador exaltou a preparação da equipe, entre viagem para os Estados Unidos e treinos no CT Joaquim Grava.

“Muitas vezes é importante (enfrentar um jogo difícil logo de cara). Por isso que eu gostei da nossa pré-temporada enfrentando Vasco e São Paulo, times grandes. Corinthians e São Paulo que é clássico em qualquer lugar do mundo”, avaliou o comandante, que goleou os cariocas por 4 a 1 e empatou sem gols com o rival, na Copa Flórida, antes de retornar ao Brasil.

“Contra a Ferroviária também foi um jogo contra um time que tinha mais tempo de trabalho, então acredito que na quarta-feira, se o campo estiver em um estado melhor do que contra o São Bento, nós vamos apresentar um futebol melhor”, comentou o treinador, que terá dois dias de preparação antes de encarar os mineiros.

O Timão, que terá a vantagem do empate por jogar fora de casa, se reapresenta na manhã desta segunda-feira e treina em dois períodos, com carga leve para aqueles que atuaram no triunfo por 1 a 0 sobre o São Bento, no sábado. Na terça pela manhã, a equipe viaja para Poços de Caldas, treina na cidade à tarde e depois só volta a um gramado na hora do jogo.

Preocupado com a condição físicas dos seus jogadores, Carille deu a entender que repetirá o time escalado em Sorocaba, mas não pode garantir a presença de todos. “Vamos esperar, quero dar sequência, é importante dar entrosamento, mas temos até terça-feira para decidir isso”, observou o comandante.

Com relação aos atletas disponíveis no Estadual, a única novidade que pode aparecer é o atacante Kazim, que se recupera de um desconforto muscular na coxa direita. O goleiro Walter e o meia Danilo, lesionados, e os garotos Léo Santos, Guilherme Arana, Maycon e Léo Jabá estão a serviço da Seleção sub-20.