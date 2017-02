Carille espera Jadson para ser líder do elenco: “Sabe o que é o Corinthians”

O meia Jadson está a apenas detalhes burocráticos de ser anunciado oficialmente como reforço do Corinthians para as próximas temporadas, algo que deve ser feito ainda nesta quinta-feira, mas já esperado ansiosamente pela comissão técnico do Alvinegro. Na avaliação de Fábio Carille, o meia chega para ser um dos líderes do atual elenco, ainda carente de grandes referências em meio à reformulação.

“Não está confirmado ainda, mas sabemos que é um grande jogador. Essas coisas de contrato são só da diretoria, prefiro não comentar, mas assim que assinar a gente já sabe o que fazer. Ele é um jogador de qualidade, 33 anos de idade, fez bastante sucesso aqui. E o principal: sabe o que é Corinthians, sabe como funcionam as coisas no clube. É mais um para chegar e ser um dos líderes do grupo”, avaliou o comandante.

Com acerto verbalizado desde terça-feira, o armador espera apenas a confecção do contrato por parte dos seus advogados e dos representantes jurídicos do Timão. Desde o princípio, a expectativa era que tudo fosse finalizado até quinta-feira, algo mantido pelas pessoas envolvidas na negociação. Com salário na casa do teto do clube, em torno de R$ 450 mil, Jadson assinará por duas temporadas, com opção de renovação automática por mais uma caso ele atue em mais de 50% dos jogos em 2018.

Dentro de campo, Carille não acredita que o antigo camisa 10 seja uma opção apenas pelo lado direito do meio-campo, função exercida por Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel no amistoso contra a Ferroviária, quarta-feira, no estádio de Itaquera. Ciente da boa temporada do maestro na China, onde o atleta foi líder de assistências do Tianjin Quanjian, campeão da segunda divisão chinesa, o comandante espera um atleta bastante versátil.

“O Jadson joga em qualquer uma das quatro posições da segunda linha de quatro jogadores no meio-campo. Vai um tempo para ele jogar, última partida dele foi em outubro, mas vamos ver onde ele se encaixa melhor. Sei que ele jogou pelo meio lá na China, na parte interna, então precisamos ver como ele está”, observou Carille, deixando claro que Jadson certamente estará na lista de jogadores inscritos para o Campeonato Paulista.

Técnico “madruga” por definição

A comissão técnica do Corinthians não terá muito tempo de descanso após o triunfo sobre a Ferroviária por 1 a 0, em Itaquera. Mesmo com o cansaço e a adrenalina da primeira partida do ano em Itaquera, Carille, Osmar Loss e o restante dos responsáveis pela preparação dos atletas vão definir parte dos 28 nomes que serão inscritos no Campeonato Paulista.

Com 42 nomes à disposição após a adesão de Pedrinho e Jadson ao elenco, o treinador inicialmente só tornará público os 23 nomes relacionados para a estreia do torneio, deixando cinco postos vagos para a sequência do ano. Porém, como Jadson, que só deve ter condição de jogar no final de fevereiro, e os quatro jogadores a serviço da Seleção sub-20 (Léo Santos, Guilherme Arana, Maycon e Léo Jabá) têm presença praticamente garantida, dificilmente quem não aparecer na lista inicial estará na relação final.

“Já estamos conversando sobre essas possibilidades tem um bom tempo. Amanhã (quinta-feira) vamos cedo para o CT para ver, continuar a conversar e definir quem entrará na lista. Temos os quatro jogadores da Seleção, que vão fazer parte, mas só a partir de quinta mesmo para definir”, concluiu o treinador.