Carille esboça equipe titular do Corinthians para a estreia no Paulista

O técnico Fábio Carille já idealizou a equipe titular do Corinthians que utilizará no amistoso contra a Ferroviária, na próxima quarta-feira, e diante do São Bento, três dias depois, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A única dúvida é a presença do meia Rodriguinho, que recebeu uma proposta para se transferir ao turco Fenerbahce, realiza tratamento e nem sequer treinou na manhã deste sábado.

Sem o armador, que defendeu a Seleção Brasileira no meio de semana, Carille dividiu o Corinthians em dois gramados do CT Joaquim Grava. Em um deles, ele inicialmente exercitou a defesa titular, composta por: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel. No outro, o auxiliar Leandro Cuca supervisionou uma atividade coletiva, também em campo reduzido.

A defesa titular do Corinthians foi testada contra o ataque reserva, formado por: Paulo Roberto; Bruno Paulo, Cristian, Fellipe Bastos e Marquinhos Gabriel; Romero. O objetivo dos homens de frente era definir cada jogada em até 15 segundos, conforme Carille cronometrava e anunciava aos berros.

Bem postado, o sistema defensivo titular conseguiu conter a maioria das investidas dos atacantes reservas. Em um lance isolado, no entanto, o volante Paulo Roberto resolveu soltar o pé de fora da área e acertou o ângulo, marcando um belo gol.

Encerrada essa parte do treinamento, foi a vez de o ataque titular atuar contra os defensores reservas. Na frente, Carille armou o seguinte time: Gabriel; Giovanni Augusto, Camacho, Guilherme e Marlone; Jô. Entre os suplentes, estavam: Diego Andrade; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Vilson e Marciel; Paulo Roberto.

Logo no primeiro avanço dos titulares, Jô aproveitou uma jogada pela esquerda para colocar a bola para dentro, ganhando aplausos de Carille, mesmo tendo concluído aos 19 segundos. Para a semana que vem, existe a possibilidade de essa escalação ter Rodriguinho, caso se recupere e não seja vendido, no posto do contestado Guilherme.

Quem também continua em reabilitação é o goleiro Walter, que já fazia trabalhos no gramado após acusar uma contusão no tórax. Nesta manhã, contudo, o concorrente de Cássio permaneceu nas dependências internas do CT.

Antes de encerrar o primeiro período de atividades do dia – o Corinthians voltará a treinar à tarde e ganhará folga no domingo –, Fábio Carille ainda fez todos os seus atletas exercitarem posicionamento em cobranças de escanteios. Alguns reservas também cobraram pênaltis – com mau aproveitamento do atacante paraguaio Romero.

A equipe titular do Corinthians para o início da temporada, portanto, é esta: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Camacho, Giovanni Augusto, Guilherme (Rodriguinho) e Marlone; Jô.