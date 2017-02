Carille enfim se sente fortalecido após vitória heroica no Derby

O técnico Fábio Carille dizia, ainda em tom receoso, que uma vitória sobre o Palmeiras poderia lhe trazer a paz necessária para dar sequência ao seu trabalho no Corinthians. Passado o clássico, que terminou com um heroico triunfo por 1 a 0 na noite de quarta-feira, em Itaquera, ele já tem certeza de que conquistou a confiança de dirigentes e torcedores.

“A vitória valoriza o nosso trabalho, sim. Não tem jeito. Valoriza e valoriza muito. Saímos todos muito mais fortalecidos, com certeza”, comemorou Carille, que viu o seu Corinthians ter uma grande atuação para superar o Palmeiras. O time da casa jogou durante todo o segundo tempo com um jogador a menos em função da injusta expulsão do volante Gabriel, conteve o ímpeto adversário e marcou um gol, do centroavante Jô, nos minutos finais.

O resultado positivo era ainda mais relevante porque o Corinthians não ganhava do Palmeiras desde 8 de fevereiro de 2015, com dois empates e quatro derrotas no período de jejum. O Derby deste meio de semana, além de ter sido o primeiro após o grande rival conquistar o Campeonato Brasileiro, foi propagado como o do centenário – o clássico completará 100 anos em 6 de maio.

“Vencer é importante sempre. Antes do jogo, já dizia que era um privilégio participar do Derby do centenário, independentemente do resultado”, disse Carille, ciente de que o resultado não era nada irrelevante. “Só sei que a gente está muito feliz”, sorriu.

Pupilo do ídolo Tite, Fábio Carille era uma opção desconsiderada pelo presidente Roberto de Andrade para o cargo de treinador do Corinthians após a demissão de Oswaldo de Oliveira. Promovido por falta de opções, o antigo auxiliar já enfrentou cobranças por seu ataque ser pouco eficaz, especialmente após a derrota por 2 a 0 para o Santo André, e lida com a desconfiança pela temporada ruim do time em 2016.

“Estamos passando muito para os atletas o fato de criarmos a nossa identidade, a nossa forma de ser. Estamos criando uma família. Sempre deixei claro que, com o tempo, a torcida viria com a gente. E, aos pouquinhos, estamos conquistando”, comemorou Carille, agora preocupado em não se deixar levar pelos elogios. “Seria natural dar uma diminuída.”