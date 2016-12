Carille diz que confia em presidente, mas não dá pistas sobre reforços

Fábio Carille terá sua verdadeira prova de fogo na tentativa de se firmar como técnico do Corinthians a partir de 2017. Nesta quinta-feira, o ex-auxiliar de Tite garantiu que tem total confiança no presidente Roberto de Andrade, que vem sofrendo forte pressão dentro do clube, mas despistou sobre jogadores que a diretoria de Parque São Jorge pode trazer para reforçar o elenco alvinegro na próxima temporada.

“Em relação ao presidente, tenho uma relação de extrema confiança. Tanto que, antes do Cristóvão chegar, já estava combinado que eu seria apenas interino. Sei que vou ser cobrado por resultados, por isso, o quanto antes trabalhar com o elenco, melhor”, comentou Carille em entrevista à Fox Sports.

Apesar da ansiedade em iniciar a pré-temporada, que esse ano novamente será marcada pela disputa da Florida Cup, em Orlando, nos Estados Unidos, Carille não passou muita empolgação aos torcedores quando questionado sobre reforços. Primeiro, o técnico garantiu desconhecer qualquer possibilidade de Jadson voltar a vestir a camisa corinthiana.

“Falei com o Alessandro (diretor de futebol) pela manhã. Não se falou nisso, mas, se acontecer será muito bem-vindo. Ele teve um ano brilhante no Corinthians (campeão Brasileiro em 2015), mas tudo é um sonho”, despistou, antes de citar as especulações em cima de William Pottker, da Ponte Preta.

“Terça eu fui entrevistado por alguém da imprensa, não lembro quem, e esse jornalista me falou que o empresário do Pottker colocou ele dentro do Corinthians, faltando poucos detalhes. É um jogador que nós estamos acompanhando desde quando ele jogava no Linense. Faz parte do nosso banco de dados, mas por enquanto não tem nada certo”.

Diante da péssima temporada do Corinthians, da saída de tantos atletas durante o ano e da necessidade de reforçar praticamente todos os setores, Fábio Carille também deve de responder sobre as reposições para o meio de campo e para a zaga. Porém, de novo o treinador recém promovido não deu sequer uma pista.

“Estamos de olho em todos os setores e até na possível perda de outros jogadores. Sabemos que o Fágner, que está muito bem e na Seleção Brasileira, pode sair, e estamos atento para repôr essas perdas o mais rápido possível, se acontecerem”, disse Carille, aproveitando para negar qualquer procura pelo zagueiro uruguaio Diego Polenta.

“Estou sabendo por vocês (imprensa). Observamos ele no começo do ano, antes da chegada do Balbuena. Parte técnica, pelo Tite, foi aprovado, mas o acerto acabou sendo pelo Balbuena”, explicou.