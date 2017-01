Carille diz não se importar com possibilidade de clássico na decisão

Fábio Carille poderá ter um clássico pela frente, em jogo que vale troféu, logo no seu segundo compromisso como técnico efetivo do Corinthians. Após a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na quarta-feira, ele aguarda o jogo entre São Paulo e River Plate, da Argentina, para conhecer o seu oponente na decisão da Copa Flórida.

“Neste momento, não penso em adversário”, garantiu Carille, que prioriza a montagem e o entrosamento de uma equipe titular para o Campeonato Paulista. “Penso na nossa forma de jogar, de trabalhar, em os atletas terem entendimento. Não estou preocupado com adversário, mas com o que o Corinthians pode render”, repetiu.

Contra o Vasco, o técnico já mostrou que realmente se importava mais em dar corpo ao Corinthians de 2017. Na véspera da partida, adiantou – e cumpriu – que trocaria todo o time titular no intervalo, com o intuito de não desgastar demasiadamente ninguém e dar ritmo também aos reservas.

Mesmo com essa postura, o Corinthians envolveu o Vasco e construiu uma goleada. “O conjunto me surpreendeu”, disse Carille, quando lhe questionaram sobre as individualidades do time. “Já conheço a capacidade de cada um. O Kazim, por exemplo, conheço desde quando ele estava na Turquia. O Marlone vinha jogando com a gente. Então, prefiro destacar o conjunto”, explicou, citando dois atletas que estavam ao seu lado.

Carille ainda não adiantou se repetirá a postura de utilizar uma formação em cada tempo na final da Copa Flórida, contra São Paulo ou River Plate, que irão se enfrentar nesta quinta-feira. O troféu do torneio amistoso estará em jogo na noite de sábado, em Orlando.