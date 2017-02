Carille diz adorar Toninho Cecílio: “Só que ele está errado”

Um dia após o seu Corinthians ser derrotado por 2 a 0 pelo Santo André, em Itaquera, o técnico Fábio Carille esteve na TV Gazeta para participar do programa Mesa Redonda e reviu os principais lances da partida. Inclusive aquele em que Toninho Cecílio, o comandante adversário, o insulta antes de ser expulso pelo árbitro Salim Fende Chavez.

A revolta de Toninho se deu porque o Corinthians não entregou a bola ao Santo André em uma cobrança de lateral. O time do ABC havia jogado para fora para que um atleta recebesse atendimento médico, mas o mesmo se levantou rapidamente, sem a necessidade de assistência. Ainda assim, o treinador cobrou Carille e desentendeu-se, aos berros, com os volantes Gabriel e Fellipe Bastos.

“Sou criado em time grande, ao contrário dele”, chegou a atacar Toninho, em referência a Carille, que defendeu majoritariamente clubes de menor expressão em sua carreira de jogador. “Estava defendendo o fair play, pelo bem do futebol. Espero que a comissão de arbitragem veja isso”, continuou. Segundo a súmula da partida, ele falou o seguinte quando estava no gramado: “Carrile (sic), precisa devolver a bola. Vai tomar no c…”.

Neste domingo, Fábio Carille contemporizou: “O Toninho estava de cabeça quente. A situação não foi bem assim. Ele não veio falar comigo primeiro. Falou com o quarto árbitro e só depois comigo. Adoro o Toninho, uma pessoa de um coração muito grande. Só que ele está errado”, rebateu o treinador do Corinthians, para quem o colega “saiu um pouquinho da linha”.