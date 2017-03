Carille deixa Jadson no banco e promove volta de Romero

A escalação do Corinthians para enfrentar o Brusque está definida. Na noite desta terça-feira, véspera do encontro válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Fábio Carille levou a sua equipe ao Estádio Augusto Bauer, que receberá a partida, e ensaiou o seu time titular sem o meia Jadson diante de centenas de torcedores.

Após passar as duas últimas semanas em um processo de recondicionamento físico, Jadson foi relacionado para o duelo contra o Brusque, porém só deverá ser utilizado no segundo tempo. Quem também vive a expectativa de deixar o banco de reservas e estrear é o jovem atacante Pedrinho, destaque na conquista da última Copa São Paulo.

Na ponta direita, setor que Jadson se acostumou a ocupar durante a campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro de 2015, o Corinthians contará novamente com Romero. O atacante paraguaio foi poupado do primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, e agora deixará o centroavante Jô como suplente.

Além de Romero, o Corinthians voltará a ter o lateral direito Fagner e o zagueiro Balbuena, também paraguaio, outros desfalques na formação titular utilizada em Mirassol. Por outro lado, o meia Rodriguinho, com uma contratura muscular na coxa esquerda, continuará fora do time.

Esta foi a equipe titular do Corinthians no treinamento desta noite e que irá a campo no duelo eliminatório com o Brusque: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Fellipe Bastos, Romero, Maycon e Léo Jabá; Kazim.