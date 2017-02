Carille confirma entrada de Arana e adia definição do restante do time

O Corinthians tem um novo titular da sua lateral esquerda. O prata da casa Guilherme Arana barrou o criticado Moisés no treinamento da manhã desta sexta-feira e será o dono da posição a partir do jogo contra o Grêmio Osasco Audax, no dia seguinte, fora de casa.

“A única certeza é a volta do Arana, que era o substituto imediato do Uendel (vendido ao Internacional) no ano passado e estava na Seleção Brasileira sub-20”, escalou o técnico Fábio Carille, confirmando que a mudança é definitiva. “Sim! É um processo natural. O Arana tem todos os direitos que o Uendel e o outros jogadores tiveram no passado.”

O treinador ensaiou outras três modificações no Corinthians em relação à monótona vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na quarta-feira, em Itaquera – o volante Camacho, o atacante Léo Jabá e o centroavante Kazim trabalharam nas vagas de Fellipe Bastos, Marlone e Jô. Essas alterações, contudo, não estão confirmadas para o compromisso em Osasco.

“Não faz 36 horas que terminamos o último jogo. Alguns atletas retornaram com cansaço, então, ao contrário do que gosto de fazer, só vou definir o time amanhã”, postergou Carille, que havia pedido para a imprensa se afastar quando ajustava o seu time no gramado.

A preocupação do técnico é com as condições físicas de seus atletas às vésperas do clássico contra o Palmeiras – o grande rival será o adversário subsequente do Corinthians, na quarta-feira, em Itaquera. Fellipe Bastos, Marlone e Jô foram poupados das atividades com bola nesta manhã.