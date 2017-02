Carille cobra atenção com o seu ex-companheiro Ewerton Maradona

O técnico Fábio Carille conhece bem um dos maiores destaques da Caldense, adversária do Corinthians na primeira fase da Copa do Brasil. Trata-se do meia Ewerton Maradona, de quem foi companheiro nos tempos de jogador, quando ambos estavam no Araxá.

“O clube tinha parceria com o Atlético-MG em 2004, e fui trabalhar lá. Ele estava emprestado. Jogamos juntos durante dois ou três meses, disputando a segunda divisão do Campeonato Mineiro”, contou Carille, nesta terça-feira, véspera do duelo eliminatório com a Caldense.

Apelidado de Maradona na infância, por ser habilidoso, baixinho e com os cabelos grandes (hoje, tem 1,71m e é calvo), Ewerton já está com 34 anos e é bastante rodado. Foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG e passou por Ceilândia, Comercial, Caniçal-POR, Democrata de Sete Lagoas, Paulista, CRB, Uberaba, Cuiabá, Guarani, Tupi e Tombense, além de Araxá e Caldense.

“Se tiver liberdade, o Ewerton Maradona tem condições de fazer uma grande partida e deixar os seus companheiros na cara do gol”, alertou Carille, cobrando atenção ao destaque do time que estudou nesta semana. “Temos informações. Eles jogam com duas linhas de quatro, com dois atacantes flutuando.”

O ex-lateral esquerdo Fábio, agora com 43 anos e conhecido como Carille, também passou por diversos clubes na época de atleta, a exemplo de Ewerton Maradona. Um deles foi o Corinthians, no segundo semestre de 1995, apesar de ter apenas treinado com a equipe do meia Marcelinho Carioca.