Carille celebra vitória e diz que melhor futebol trará torcida de volta

O técnico Fábio Carille comemorou a vitória simples do Corinthians sobre o Novorizontino, na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, mas reconheceu que ainda falta muito para o clube atingir seu melhor nível de futebol. Na avaliação do treinador, que viu seu time atuar para o pior público da história da arena alvinegra, o time só conseguirá trazer mais gente para o jogo quando mostrar coisas melhores dentro de campo.

“Tenho certeza que vão passar os jogos e teremos um melhor entrosamento com o time. Torcedor vai voltar. Trabalhando, fazendo nosso melhor, com isso, o torcedor vai comparecer em melhor público”, afirmou o treinador, que celebrou o fato de, diferentemente da partida contra o Santo André, no último sábado, ter ao menos levado os três pontos com uma performance apenas regular.

“Precisamos melhorar muito. Isso é claro. Mas é bom trabalhar sabendo que precisa melhorar e, mesmo assim, sair com vitórias. Dá mais tranquilidade. No último jogo, o Santo André chegou duas vezes no nosso gol. Hoje (quarta-feira), tivemos menos posse de bola, menos cruzamento, mas conseguimos sair com o resultado”, avaliou.

Na partida contra o Novorizontino, o comandante testou uma nova formação da equipe, recuando Fellipe Bastos e Gabriel para uma linha de dois volantes à frente da área, com Romero, Rodriguinho e Marlone formando um trio ofensivo atrás de Jô. Dessa forma, o time saiu do 4-1-4-1 para um 4-2-3-1.

“Foi isso mesmo, passamos hoje para um 4-2-3-1, o Fellipe estava jogando como primeiro volante lá no mundo árabe, ele estava buscando muito a bola lá com os zagueiros e ficava muito espaço”, comentou Carille, que já tem a receita necessária para que o Timão consiga chamar de volta o torcedor.

“É ter mais calma no ultimo passe, tranquilidade para deixar o companheiro na cara do gol. Esse é um dos pontos que nós estamos procurando melhorar. Ultrapassagens, triangulações para que isso possa terminar em gol”, observou o técnico, que terá praticamente apenas um dia de treino antes de encarar o Audax, no sábado, às 17h (de Brasília), no estádio José Liberatti.

“Nossa preocupação agora passa a ser o Audax. Já sabemos bem, ganhamos deles lá 1 a 0 ano passado, gol do Uendel, e depois aqui perdemos nos pênaltis. Precisamos nos focar na recuperação dos jogadores porque teremos um dia a menos, e deixar o time bem fisicamente para o sábado”, concluiu.