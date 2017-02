Carille celebra mais um triunfo e faz coro à torcida: “É quarta-feira”

O técnico Fábio Carille mais uma vez saiu vencedor com o placar de 1 a 0 para chamar de seu no Campeonato Paulista. Contente pela atuação do Corinthians na vitória sobre o Osasco Audax, na tarde deste domingo, o treinador explicou que teve de recuar um pouco mais sua equipe para anular o adversário e chegar com moral para o Derby de quarta-feira.

“Acompanho as equipes do Fernando (Diniz, técnico do Audax) há muito tempo, se você não tiver a humildade de baixar e marcar, eles põem na roda. Precisamos marcar eles mais do que jogar para conseguir sair com a vitória”, afirmou o treinador corintiano, que fez coro à torcida quando questionado se encara como cobrança os gritos de “É quarta-feira” vindos da arquibancada, fazendo referência ao duelo contra o arquirrival, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera.

“É quarta-feira, ué (risos); É assim que a gente encara. Estou aqui há oito anos, sei como é clássico no Corinthians e vamos trabalhar bastante para esse jogo. Precisávamos pensar no Audax até hoje (sábado), mas, a partir de segunda, pensamos no Palmeiras”, comentou, mantendo os pés no chão apesar de ter assumido a liderança do Grupo A do Paulista.

“O time nunca está pronto, precisamos evoluir sempre, sempre buscar o melhor para chegar onde a gente quer chegar. Todos foram bem. Estamos chegando, precisa melhorar a finalização. É criando oportunidades que vamos fazer mais gols”, observou.

Carille ainda deixou claro que tanto Kazim quanto o volante Camacho pediram para ser substituídos no segundo tempo por causa de cansaço. A dupla e os garotos Guilherme Arana e Leó Jabá foram titulares pela primeira vez do Timão em partidas oficiais na temporada.

“A gente estava sem jogador de referência, no intervalo eu já vi que o Kazim estava cansado, mas ele foi muito importante para nós. Precisei mexer e fazer algumas adaptações, mas ainda assim acho que a equipe controlou bem o jogo e soube sair com a vitória”, encerrou o comandante.