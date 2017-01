Carille adianta escalação e alterações do Corinthians contra o Vasco

O Corinthians já está definido para o seu primeiro compromisso em 2017. Nesta terça-feira, o técnico Fábio Carille abdicou do mistério e anunciou não somente a formação que escalará contra o Vasco, no dia seguinte, em Orlando, mas também as substituições que fará.

A equipe titular será aquela utilizada na maioria dos treinamentos de pré-temporada: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Marlone; Jô.

Assim, o Corinthians contará com a estreia do volante Gabriel logo no princípio da semifinal da Copa Flórida, além de voltar a ter o lateral esquerdo Moisés, que retornou de empréstimo para o Bahia, e o atacante Jô, revelação recontratada no ano passado. No gol, Cássio aproveitará uma contusão no tórax do amigo e concorrente Walter para tentar se reafirmar.

No segundo tempo do jogo contra o Vasco, independentemente do que ocorrer no primeiro, o Corinthians terá outros 11 jogadores em campo. A ideia é dar ritmo de jogo a todo o elenco, além de não expor ninguém ao risco de lesões durante a pré-temporada.

Confira o time corintiano que estará em ação na etapa complementar: Caique França; Léo Príncipe, Vilson, Yago e Marciel; Paulo Roberto, Cristian, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Kazim.

Entre os suplentes, os estreantes serão o volante Paulo Roberto, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport, e o atacante inglês naturalizado turco Kazim, vindo do Coritiba.

“Fiz algumas mudanças em relação ao ano passado. Estou usando esse período para fazer algumas avaliações. Quero voltar a São Paulo com as coisas bem definidas, quando estaremos a 15 dias da estreia no Campeonato Paulista e já poderemos trabalhar bem a equipe titular”, indicou Fábio Carille.