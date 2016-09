Camacho pede time bem por “uns 80 minutos” para vencer fora de casa

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Um dos titulares mais recentes do Corinthians, o volante Camacho já tem ensaiado na sua cabeça o que é necessário fazer para que o clube consiga vencer o Coritiba na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando fora de casa, o Alvinegro perdeu os últimos quatro jogos que fez na competição, marca que incomoda bastante os jogadores. Para acabar com isso, em meio a uma sequência de jogos, os atletas apostam na conversa.

“Não está dando tempo de treinar no campo, está sendo muito na conversa, tentar acertar o posicionamento no nosso meio-campo”, avaliou o jogador, elogiando o segundo tempo feito pela equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, além da etapa inicial no clássico contra o Santos, que terminou com vitória parcial por 1 a 0 do Alvinegro da capital. Antes da reação sobre os pernambucanos e depois do domínio sobre os santistas, porém, é o ponto a melhorar para os atletas.

“O time todo tem que jogar como jogamos no primeiro tempo contra o Santos e segundo tempo contra o Sport, para a gente conseguir melhorar nosso futebol fazer uns 80 minutos bem, porque se fizer isso tem grandes chances de sair com a vitória”, comentou o meio-campista, que receberá o reforço de Cristian na marcação diante dos paranaenses já que Giovanni Augusto sentiu dores na coxa direita e não viaja.

“Jogando com o Cristian eu tenho mais liberdade para sair, me apresentar mais para o jogo. Quando à parte da marcação, começa com o Marlone e o Lucca pegando os laterais e termina lá na zaga. O time todo tem que ir bem na defesa e a gente acaba fazendo bons jogos”, analisou Camacho, que pode também formar uma linha ao lado de Rodriguinho, recuando Cristian para a primeira proteção da zaga.

Contratado após se destacar no Campeonato Paulista, o volante se considera capaz tanto de ser primeiro quanto segundo volante. “Sou segundo volante de origem, mas no começo do ano eu joguei assim no Audax. Me sinto confortável ali, onde ele me colocar no meio-campo, eu me sinto bem e consigo dar conta do serviço”, concluiu o jogador.

Com 40 pontos conquistados, o Timão é atualmente o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, sete pontos atrás do líder e arquirrival Palmeiras, e um à frente do Santos, primeiro time fora do G4. O time não vence fora de casa há quatro jogos, desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, no dia 31 de julho.

