Bruno Henrique agradece e se despede do Corinthians em rede social

O volante Bruno Henrique recorreu a um perfil na rede social Instagram para publicar uma mensagem de despedida do Corinthians. Fora da partida contra a Ponte Preta, disputada neste sábado, em Campinas, o jogador agradeceu ao apoio dos torcedores e pela oportunidade de ter defendido o Timão. Ele foi negociado com o Palermo, da Itália, há quatro dias.

“É uma felicidade enorme ter tido a oportunidade de defender um clube da grandeza do Corinthians. Foram quase três anos de alegrias, aprendizado e conquistas”, disse Bruno Henrique. ” Sigo para um novo desafio profissional, mas levo comigo todo carinho e admiração por esse clube maravilhoso e incomparável”.

O atleta estava emprestado do Coimbra (MG) até o final a temporada. Segundo o presidente corintiano, Roberto de Andrade, as negociações foram conduzidas diretamente pelo clube mineiro. O Timão possuía apenas 25% dos direitos do jogador, o que minimizou a atuação alvinegra nas tratativas com o Palermo.

Bruno Henrique deixa o Corinthians com 125 jogos disputados e seis gols marcados. O volante de 26 anos foi campeão brasileiro com o clube, no ano passado, e vinha atuando como titular nesta temporada.

Para concorrer ao posto que o atleta deixou vago, o Timão acertou nesta semana a contratação de Jean, de 21 anos. Também podem atuar na posição os veteranos Cristian e Willians.

