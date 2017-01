Bordeaux anuncia empréstimo do zagueiro Pablo ao Corinthians

O Bordeaux anunciou nesta sexta-feira, por meio de comunicado em seu site oficial, que o zagueiro Pablo será emprestado ao Corinthians. O contrato será válido até o dia 31 de dezembro deste ano e o Timão terá a opção de compra ao final do vínculo.

Pablo chegará a São Paulo no domingo pela manhã para realizar exames médicos e ser oficialmente anunciado como reforço do Corinthians. Por chegar exatamente no dia em que os jogadores alvinegros embarcam aos Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida, ele deve ficar fora da competição amistosa. Sem custos pela transação, ele terá seu salário pago integralmente pelo Timão.

A chegada de Pablo ao Corinthians será para suprir um setor que conta com poucas peças e terminou a temporada de 2016 contestado. Atualmente, o Timão conta com Pedro Henrique, Yago, Léo Santos, Vilson e Balbuena para a zaga, sendo os dois últimos os que terminaram o último ano na titularidade. A dupla, no entanto, não vinha convencendo e o novo reforço chega com possibilidades de ficar com uma das vagas na defesa titular.

Apesar de possuir apenas 25 anos de idade, Pablo já teve a experiência de passar por diversos clubes, entre eles Ceará, Grêmio, Avaí e Ponte Preta. No Bordeaux, o zagueiro atuou por uma temporada e meia, mas foi atrapalhado por uma sequência de lesões e perdeu espaço no time, tendo um total de apenas 16 partidas disputadas no Campeonato Francês.