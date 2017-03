Balbuena vira desfalque corintiano na Copa do Brasil e no Paulista

Conforme já previa o técnico Fábio Carille, o zagueiro Fabián Balbuena será desfalque nos próximos compromissos do Corinthians na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. O jogador, que havia acusado uma lesão na coxa direita no decorrer do empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, passou por exames e teve constatado um estiramento muscular no local.

O Corinthians não divulga a estimativa de recuperação de Balbuena, mas já é certo que ele não estará em campo contra o Luverdense, nesta quinta-feira, em Itaquera, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e também diante da Ferroviária, no domingo, na Fonte Luminosa, pelo Estadual. O jogador realizará fisioterapia em dois períodos no CT Joaquim Grava para acelerar o seu tratamento.

Contestado em 2016, assim como praticamente todos os seus companheiros, Balbuena havia se firmado ao lado de Pablo nesta temporada e já começava a receber elogios. A sua ausência abrirá espaço para o prata da casa Pedro Henrique, reserva imediato da dupla de zaga titular, mostrar serviço.

Além de Pedro Henrique, Fábio Carille tem mais um novato, Léo Santos, como opção para compor o setor. Vilson é o outro zagueiro do elenco, porém passou por uma artroscopia no joelho esquerdo recentemente e está sob os cuidados do departamento médico.

Em função dos desfalques na defesa, Carille recorreu novamente às categorias de base do Corinthians no treinamento da tarde desta terça-feira. Thiago, campeão da última Copa São Paulo ao lado de Del’Amore, esteve em ação no gramado do CT Joaquim Grava.