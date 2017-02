Autor do último gol de falta, Jadson projeta fim de jejum corintiano

O Corinthians não marcou nem um gol de falta sequer no período em que Jadson esteve no Tianjin Quanjian, da China. De volta ao clube do Parque São Jorge, o meia já se animou para findar o jejum de bolas paradas, iniciado quando ele mesmo fechou o placar em uma vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, em 9 de julho de 2015, em Itaquera.

“Naquele ano, fiz alguns gols de falta, na Libertadores e no Brasileiro. Foi um ano importante para mim. Não sei o que o Carille está pensando para as bolas paradas, mas ele sabe da minha qualidade porque trabalhamos juntos”, comentou Jadson, oficialmente apresentado como principal reforço para 2017 na sexta-feira.

Neste ano, contudo, o meia ganhou concorrência nas cobranças de falta. O volante Fellipe Bastos logo propagandeou a sua facilidade para chutar quando chegou ao Corinthians, tornando-se o encarregado das bolas paradas nos primeiros jogos da temporada.

“O Fellipe Bastos pega bem na bola e está aí para nos ajudar. O importante é que ganhamos mais uma solução para as faltas, para levar perigo aos adversários”, comemorou Jadson.

O meia só ponderou que o rótulo de especialista em bolas paradas não basta para findar o jejum corintiano. Também é preciso se dedicar nos treinamentos. “Em 2015, o Tite cobrava muito que eu exercitasse as cobranças depois dos treinamentos. Não era algo exagerado, mas eu batia pelo menos dez bolas. Isso me ajudou bastante”, recordou Jadson, que precisará de até um mês de preparação até entrar em forma e reestrear.