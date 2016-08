Atletas descartam G4 e asseguram Corinthians na briga pelo título

O Corinthians ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, pode sair do G4 após o jogo do Grêmio contra o Botafogo, no domingo, mas os jogadores evitam falar em briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Na avaliação dos líderes do elenco, o clube tem totais condições de brigar pelo título da competição até o final.

“Pelo título, Corinthians luta sempre para buscar título, independentemente do campeonato que estiver, a gente vai se doar ao máximo, se entregar até o final”, afirmou o volante Cristian, que aponta a diferença de seis pontos para o líder Palmeiras e as 16 rodadas restantes como indicadores claros das chances corintianas.

“Não tem nada perdido, são seis pontos de diferença para quem está na liderança, duas rodadas só. O Brasileiro é difícil, mas temos condições de ser campeões de novo”, continuou o meio-campista, titular da equipe após a negociação de Bruno Henrique com o Palermo-ITA, na semana passada.

Para o camisa 16, os jogadores precisam melhorar a sua produção dentro de campo para trazer o sucesso coletivo consigo, principalmente após as exibições recentes. Pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, são apenas duas vitórias nos últimos oito jogos disputados, além de um aproveitamento de apenas 33% dos pontos colocados em jogo nesse período.

Tudo isso faz com que o técnico Cristóvão Borges seja cada vez mais cobrado pela torcida, mas nada disso parece certo para os atletas. Mesmo com a defesa levando seis gols nas últimas três vezes em que entrou em campo, Cristian acredita que o treinador pouco poderia fazer de diferente.

“Quando o Cristóvão chegou a gente fez uns bons jogos, era difícil tomar gol, defesa sempre bem postada. Mas todo mundo tem que ter um pouco de consciência, voltar a jogar bem porque todo mundo vai sair ganhando. Não só pros jogadores, o Cristóvão também vai ter uma pouco mais de paz para poder trabalhar. A gente precisa dar uma retomada”, encerrou.

O próximo compromisso Alvinegro pelo Nacional está marcado para o dia 8 de setembro, contra o Sport, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera. Antes, porém, o clube tenta um bom resultado contra o Fluminense, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

