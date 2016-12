Atacante Gustavo deve ser cedido ao Bahia por empréstimo de um ano

Poucos meses após chegar ao Corinthians, o atacante Gustavo já está de saída do clube. Após nove jogos disputados e nenhum gol marcado, o jogador deve ser emprestado ao Bahia em um contrato válido por um período de um ano.

O atacante deve viajar a Salvador no início de janeiro para assinar com o novo clube. “Provavelmente o atacante Gustavo desembarca em Salvador no dia 5. O jogador chega por empréstimo e está entusiasmado em vestir a camisa do tradicional Esporte Clube Bahia”, declarou Clóvis Henrique, representante do jogador.

Os valores de salário entre Bahia e Gustavo já estão acertados, restando apenas alguns detalhes a serem ajustados entre o Corinthians e o novo clube do jogador. A equipe paulista admite que há uma conversa com o Tricolor Baiano, mas ainda não confirma a transferência. O Alvinegro espera o passar das festas de fim ano para fechar os últimos detalhes com as partes envolvidas e anunciar o negócio de forma oficial.

Gustavo chegou ao Corinthians no final de agosto, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, como uma alternativa do clube para a posição de centroavante, uma das principais carências do elenco alvinegro. O jogador, porém, não vingou, entrando por muitas vezes somente no segundo tempo e totalizando apenas nove jogos disputados e nenhum gol marcado.

No Criciúma, clube pelo qual atuou antes de chegar ao Corinthians, o jogador deixou uma boa impressão, com 18 gols marcados em 32 partidas disputadas. Com apenas 22 anos de idade, Gustavo também teve passagens por Taboão da Serra, Resende-RJ, Atlético Tubarão-SC e Nacional-POR.