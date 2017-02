Artilheiro no Catar, Romarinho acredita em sucesso de Carille no Timão

No dia 27 de junho de 2012, aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante Romarinho marcou um dos gols mais importantes da história do Corinthians e calou La Bombonera lotada, na primeira partida da final da Copa Libertadores. O jogador, que entrou para a história do clube, destacou-se com gols importantes com a camisa do Timão. Mais de três anos após sua saída, vive fase de artilheiro no El Jaish, do Catar.

Desde que chegou ao time do Oriente Médio, o atacante de 26 anos balançou as redes 57 vezes em 93 partidas, ostentando uma média de 0,61 gols por partida. Com a camisa do Timão, Romarinho teve média de 0,17, anotando 25 gols.

“Aqui os gols apareceram mais mesmo (risos). Fico feliz por isso. Tenho um pouco mais de liberdade, mas a função é parecida. Jogo vindo de traz, como um segundo ou um terceiro atacante. É uma posição que me agrada. Além disso, também tenho conseguido alguns gols de falta e de pênalti. Essa função da bola parada é algo que tenho treinado e conseguido marcar assim também. Tudo isso, aliado à confiança que tenho de todos aqui e à adaptação, fizeram com que as coisas acontecessem de maneira positiva”, disse Romarinho em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa, em 2012, Romarinho chegou a trabalhar com o então assistente técnico Fabio Carille. Hoje, o discípulo de Tite é treinador do time principal do Corinthians, e, mesmo com uma vitória histórica sobre o arquirrival Palmeiras na última quarta-feira, segue contestado por parte da torcida.

Para Romarinho, Carille precisa de tempo para mostrar seu potencial no comando do Corinthians. “O Carille é um grande profissional e tem tudo para dar certo no Corinthians. Mas é preciso dar tempo para ele trabalhar e poder colocar sua filosofia de trabalho. Desde o ano passado, o elenco mudou muito, teve uma reformulação, mudanças de comissão técnica, e isso demora até se ajustar. Espero que ele possa ter sucesso”, comentou o atacante.

A fase de artilheiro rendeu ao jogador uma renovação de contrato, que foi estendido até 2019. Pensando na atual temporada, Romarinho prefere deixar seu futuro em aberto.

“Por enquanto, meu projeto é de seguir aqui no El Jaish e terminar esta temporada. Tenho ainda contrato por mais três anos, acabei de renovar, e estou feliz no país. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Dessa questão de propostas, os meus empresários é que cuidam e me passam quando tem algo concreto”, afirmou.

A passagem do xodó da torcida pelo Corinthians, que durou duas temporadas, é lembrada com carinho por muitos fãs. Mesmo totalmente adaptado ao futebol do Catar e com contrato longo, Romarinho afirmou que tem o sonho de poder retornar ao clube do Parque São Jorge no futuro.

“A relação com o clube é muito boa. Ainda tem amigos lá, a torcida sempre demonstra um grande carinho e isso é recíproco. Sempre que possível, procuro visitar o pessoal e é sempre uma grande satisfação. Espero, sim, um dia poder voltar. Mas não é algo em que penso no momento, pois ainda tenho contrato longo, estamos no meio da temporada e com objetivos a serem cumpridos”, avaliou o jogador.