Artilheiro da Copinha, Carlinhos agradece Pedrinho por “trabalho sujo”

O Corinthians ainda busca o seu décimo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e tenta apagar a derrota do ano passado para o Flamengo, nos pênaltis, mas ao menos um jogador já pode dizer que alcançou um objetivo na competição: o atacante Carlinhos, autor do primeiro gol na vitória por 3 a 0 contra o Juventus, que chegou á artilharia do torneio com 10 gols marcados.

“Consegui ser artilheiro e o mais importante é que a equipe saiu com a vitória, pude ajudar a equipe e isso deu mais calma na partida. Pude fazer um gol quando o time deles estava bem fechado lá atrás e isso acalmou o jogo. Graças a deus deu tudo certo e espero continuar assim”, comentou o centroavante, que havia prometido 19 tentos antes do início do torneio.

Apesar de não ter recebido um passe dos pés de Pedrinho, fato que precedeu quatro das vezes em que balançou a rede dos adversários, o atacante voltou a agradecer o companheiro pelo “trabalho sujo” que tem feito em prol da sua fama de artilheiro.

“Foi oportunismo meu na hora do gol. O treinador sempre fala pra bater cruzado e na hora que o Pedrinho bateu eu só fiquei esperando. Estava ali no lugar certo, ainda bem que ele fez o trabalho sujo e e eu estava lá para empurrar”, celebrou o corintiano.

Prestes a completar 20 anos e já integrado ao elenco profissional, Carlinhos também relembrou da última Copinha, quando o Timão acabou superado pelo Flamengo após abrir 2 a 0 no placar. Os cariocas empataram o duelo no segundo tempo e levaram a taça nos pênaltis.

“Foi muito triste pra gente, estávamos com o título na mão e perdemos de forma rápida, então vamos buscar ser campeões para esquecer isso aí”, apostou, já com um cronograma montado para a temporada. O maior desejo é levar a Copinha, depois subir para o profissional, depois jogar lá e depois, se Deus quiser, fazer gol”, encerrou.