Árbitro relata voadora de preparador físico do Corinthians em Valentim

Uma briga no trajeto do gramado até os vestiários de Itaquera, após o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Red Bull Brasil, não passou despercebida pelo árbitro Salim Fende Chaves. Ele relatou até um golpe desferido por Walmir Cruz, preparador físico corintiano, no técnico Alberto Valentim na súmula da partida disputada nesta quinta-feira.

“Quando a situação já parecia estar normalizada, o senhor Walmir da Cruz atingiu as costas do senhor Alberto Valentim do Carmo com uma voadora. Por mais de uma vez, os seguranças agiram e conseguiram controlar a situação. Em nenhum momento, percebi o técnico Alberto Valentim do Carmo agredir ou revidar a referida agressão”, escreveu Salim Fende Chaves, informado do episódio por um fiscal da Federação Paulista de Futebol (FPF), de nome Sidney Roberto da Silva.

A comissão técnica corintiana demonstrou irritação com a arbitragem, que expulsou o goleiro Saulo, do Red Bull, ao longo do jogo. A confusão com Valentim ao apito final foi consequência de uma discussão iniciada na saída para o intervalo. Membros da delegação do Red Bull, assim como o próprio Valentim, preferiram não tratar publicamente do assunto.

Com relação à voadora, porém, os campineiros descreveram o golpe como uma “solada” que atingiu a lombar do treinador. Não se sabe ainda se será feito um boletim de ocorrência para o fato. No Corinthians, quase todos alegaram não ter visto a confusão. Alberto Valentim era auxiliar do Palmeiras até o final do ano passado, quando decidiu seguir a carreira de técnico no Red Bull Brasil.