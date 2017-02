Arbitragem do Derby ganha apoio de sindicato; FPF se defende

Thiago Duarte Peixoto ganhou o apoio do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo (Safesp) para dar sequência à sua carreira após o erro crasso que cometeu na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, por 1 a 0. Arthur Alves Júnior, presidente da entidade, citou até o meio de transporte utilizado pelo profissional para ir a Itaquera na noite de quarta-feira ao embasar o que definiu como “denúncia”.

“Ninguém do departamento de arbitragem da FPF (Federação Paulista de Futebol) veio a público explicar por que os homens escalados para apitar a partida tiveram que pegar metrô na Barra Funda, às 18h30, rumo à Arena Corinthians, no meio da torcida corintiana. Estou cansado dessas historinhas e prometo falar tudo o que está acontecendo no departamento de arbitragem”, ameaçou o presidente do Safesp.

Após chegar ao estádio, Thiago Duarte Peixoto revoltou os corintianos ao expulsar injustamente o volante Gabriel no final do primeiro tempo. Ele pensou ter visto o ex-palmeirense puxar o atacante Keno, quando, na verdade, quem estava envolvido na jogada era o meio-campista Maycon.

Thiago só reconheceu o seu erro ao término do jogo, já emocionado, apesar dos diversos alertas que recebeu para retroceder na expulsão de Gabriel. O árbitro acabou afastado pela FPF por tempo indeterminado, e o volante foi liberado da suspensão que precisaria cumprir contra o Mirassol, no sábado.

“Não vou aceitar essa enxurrada de críticas a um associado quando ele comete um equívoco, sem que todos os fatos do episódio sejam divulgados. O equívoco aconteceu, e o Thiago explicou”, insistiu Arthur Alves Júnior, que convocou uma entrevista coletiva para a manhã desta sexta-feira com o intuito de dar sequência à sua defesa ao árbitro Thiago Peixoto.

No final da noite, a FPF encaminhou a seguinte mensagem à redação da Gazeta Esportiva:

“Em todos os jogos, a FPF oferece transporte aos árbitros e assistentes, que deixam seus carros na sede da FPF e seguem para o estádio com motorista. Ontem (22), em meio à tempestade que atingiu São Paulo no final da tarde, a FPF antecipou o horário do carro que levaria o quarteto de arbitragem até a Arena Corinthians. Ocorre que, ainda nas proximidades da FPF, em meio ao trânsito caótico provocado pela chuva e o risco de atrasos, o próprio quarteto solicitou que o motorista que deslocasse até a estação de Metrô Barra Funda. O quarteto seguiu de metrô até a estação Mooca e, de lá, seguiu com outro carro até a Arena Corinthians. Os árbitros não chegaram à Arena de metrô”