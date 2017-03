Arana admite ser dúvida para quarta, mas garante presença no mata-mata

O lateral esquerdo Guilherme Arana deixou o clássico contra o São Paulo após levar pancada de Wellington Nem. O atleta deixou o gramado mancando e foi substituído por Moisés. Agora, a presença dele diante do Linense, na próxima quarta-feira, é incerta. Porém, para as fases finais, ele garantiu que estará apto.

Leia mais:

Nesta segunda-feira, o jovem ficou apenas na academia, como os demais titulares no Majestoso. Escolhido para falar em entrevista coletiva, Arana apareceu com uma faixa na perna. Perguntado sobre o problema, ele explicou a situação.

“O doutor deu uma olhada, falou que foi só uma pancada. Talvez fique fora quarta-feira, mas ainda tem que ver a fisioterapia e os treinamentos. Mas vou poder participar das finais, sim”, explicou Guilherme. Caso ele realmente não pegue o time de Lins, Moisés deve ser titular.

Ainda que o Corinthians já esteja classificado, e a última partida não valha tanto para o Timão, Arana se mostrou disposto a participar, caso seja liberado pelo departamento médico.

“Vai depender do tratamento, da recuperação. Sou dúvida, mas se melhorar sou opção para o professor Carille”, finalizou o autor da assistência para o gol de Jô, que decretou o empate por 1 a 1 no Morumbi.

Nesta terça-feira, os alvinegros fazem o último treino antes do duelo contra o Linense. Além de ter o lateral esquerdo como dúvida, o técnico do Timão sabe que não poderá contar com Pablo e Rodriguinho, suspensos pelo terceiro amarelo.

Com 21 pontos, o Corinthians lidera o grupo A do Paulistão, e já tem a ponta da chave garantida. A briga é com Santos e Ponte Preta, que têm 19, para garantir o segundo lugar geral da primeira fase do Estadual.

*Especial para a Gazeta Esportiva