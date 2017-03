Apresentado, Clayton garante estar pronto para decisões do Paulista

O atacante Clayton foi oficialmente apresentado no Corinthians, nesta terça-feira, após ter sua negociação concluída na última segunda, e o atleta assinar até o fim de 2017. O jovem de 21 anos, que chega do Atlético-MG na troca que levou Marlone ao Galo, garantiu que, assim que estiver regularizado, estará à disposição de Fábio Carille.

“Eu estou preparado, treinando normal desde o começo do ano, não joguei por opção, entrei em alguns jogos. Domingo vou estar à disposição, independente da vontade do Carille. Vou me doar ao máximo para sempre estar à disposição”, declarou o novo reforço do Timão.

Como não está inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista, Clayton não pode enfrentar o Linense, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Porém, no fim de semana, já no início das quartas de final, é possível que o atacante esteja liberado, já que ele deve ser colocado no lugar de Marlone.

Ainda sem número de camisa definido, o atleta revelado pelo Figueirense garantiu estar realizando um sonho de atuar no clube do Parque São Jorge. Vale lembrar que Clayton foi cobiçado pelos paulistas no início de 2016, mas acabou fechando com o Atlético-MG.

“Eu estou muito feliz, é o sonho de quase todos os jogadores. Agora é deixar acontecer, me preparar. Desde os 11, 12 anos eu me preparo para esse momento. Espero conquistar a torcida e o espaço no clube”, afirmou o atacante.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, foi o responsável por entregar a camisa ao atacante. O dirigente garantiu que o contrato prevê a possibilidade de permanência do jovem no clube, mas não deu detalhes da situação.

Ainda sem Clayton, o Timão entra em campo na próxima quarta-feira, diante do Linense, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O duelo acontece no estádio de Itaquera, às 21h45 (de Brasília), e o Alvinegro pode confirmar a segunda colocação geral do Estadual.

*Especial para a Gazeta Esportiva