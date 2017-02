Após vaga, Corinthians volta de Poços de Caldas com paz até nas dívidas

O Corinthians retornou da cidade de Poços de Caldas com uma vitória simples sobre a Caldense, uma importante classificação logo no segundo jogo oficial do ano e uma paz tão esperada por diretoria e comissão técnica para o começo do trabalho. Além da vaga na segunda fase, os alvinegros conseguiram quitar as férias e os salários atrasados do atletas horas antes da partida, tranquilizando uma situação que vira e mexe atormenta o Alvinegro.

O problema, que foi confirmado à reportagem por duas pessoas do futebol corintiano, se deu novamente por uma dificuldade no fluxo de caixa do clube. Normalmente, o Timão recebe as cotas de patrocínio exatamente no dia em que tem de pagar a primeira parcela do salário aos atletas. Como isso não aconteceu com dois anunciantes, o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de janeiro acabou adiado em alguns dias.

A questão que mais incomodava, no entanto, era o não pagamento do abono de férias aos atletas, que deveria ter acontecido ainda em dezembro, quando o elenco foi liberado para descanso. Com mais de 50 nomes recebendo em folha pelo clube, seja a serviço do elenco seja emprestados, pessoas ligadas à diretoria asseguram que todos aceitaram as condições e não fizeram grandes reclamações.

O atraso surge exatamente três meses depois de Fagner reclamar publicamente sobre o não depósito dos vencimentos de outubro do ano passado, algo que foi feito com 20 dias de atraso. Na ocasião, depois de o jogador confirmar que o grupo de jogadores não estava recebendo, a diretoria veio a público para justificar a dificuldade no acerto de contas.

Ambas questões, porém, são vistas apenas como pontuais pelo Timão. A postura de minimizar os acontecimentos serve para desvincular esses atrasos daqueles ocorridos em 2015, quando sete jogadores do elenco chegaram a ficar oito meses sem receber direitos de imagem.

Com o bolso cheio e sem mais duelos eliminatórios marcados para este mês, o Alvinegro se reapresenta na tarde desta quinta, no CT Joaquim Grava. Os atletas devem realizar um mero treino regenerativo e fazer apenas outro trabalho específico na sexta, véspera da partida contra o Santo André, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, marcada para as 21h (de Brasília) do sábado, no estádio de Itaquera.