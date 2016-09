Após protestos, presidente corintiano se diz comovido com apoio

O presidente Roberto de Andrade não se mostrou abalado com os recorrentes protestos de que tem sido alvo após o Corinthians perder por 2 a 0 para o Palmeiras no sábado, em Itaquera. Na última das manifestações, torcedores invadiram o andar onde está a sua sala no Parque São Jorge para cobrar, com faixas, “menos marketing e mais futebol”, além de “planejamento”.

“Recebi dezenas de telefonemas de pessoas do clube – conselheiros, diretores e sócios –, dando total apoio e nos unindo. Neste momento, quem quer o bem do clube está junto. O clube está unido, e isso me fortalece. Não estamos rachados. Não existe isso. Fiquei até comovido por ter recebido ligações de tanta gente”, comentou o mandatário, nesta terça-feira.

Externamente, no entanto, o ambiente não é de apoio à gestão de Roberto de Andrade. O presidente prioriza a busca pelo equilíbrio financeiro do Corinthians, muito endividado após a construção de seu estádio em Itaquera. Por isso, desmanchou o elenco campeão brasileiro no ano passado e tem sofrido com a irregularidade da equipe na atual temporada. Para piorar, os mais radicais também se opõem a iniciativas de marketing, como a adoção do azul para o terceiro uniforme do time – iniciativa que não tem explicação, conforme a própria fornecedora de material esportivo divulgou em campanha publicitária.

Apesar dos problemas e das cobranças – em coros, faixas e até pichações –, Roberto de Andrade tenta transparecer tranquilidade. O presidente do Corinthians voltou a adotar um tom otimista depois de assegurar que era apoiado internamente.

“Estamos no caminho certo, levando o clube para um lugar muito melhor do que o que estava. Isso vai me encorajando para continuar trabalhando. Dentro de campo, tenham paciência, que, já, já, retomaremos os bons jogos”, confiou Roberto.

Recomendado para você