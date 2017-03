Após culpar barreira com palavrão, Cássio se desculpa e assume falha

Como já fez em alguns momentos difíceis de sua trajetória pelo Corinthians, o goleiro Cássio voltou a extravasar após ser vazado. O campeão mundial de 2012 não se conteve ao sofrer um gol de falta do atacante Lucca, emprestado pelo Corinthians à Ponte Preta, e usou um palavrão para culpar a barreira no intervalo da partida deste domingo, no Moisés Lucarelli. No final, com 1 a 1 no placar, desculpou-se e assumiu a sua falha.

“Coloquei dois p… na barreira, e os dois saíram da bola!”, reclamou Cássio. De fato, a barreira formada pelo meia Jadson e pelo volante Maycon se desfez quando Lucca chutou. “É uma coisa para a gente aprender”, resumiu o técnico Fábio Carille, sem alimentar a polêmica.

Mais calmo após a partida, Cássio reviu a sua declaração e reconheceu que ele mesmo caiu atrasado para tentar defender a cobrança de falta de Lucca. “Peço desculpas aos ouvintes. Não foi legal da minha parte”, disse. “Poderia ter defendido a bola, independentemente de a barreira ter se mexido ou não”, complementou.

Com status de ídolo no Corinthians, Cássio foi mal na temporada passada e perdeu espaço para o amigo e concorrente Walter, que hoje está em fase final de recuperação de uma contusão na região do tórax. O antigo titular culpou a sua forma física e a morte da avó, Maria Luiza, pelo mau momento, quase trocando o clube do Parque São Jorge por Besiktas, da Turquia, e Grêmio.