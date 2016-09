Após clássico, torcedor corintiano é espancado até a morte em Itapevi

Mesmo com a medida imposta pelo Ministério Público, de realizar os clássicos paulistas com torcida única no estádio, as brigas seguem assombrando os dias de jogos entre rivais na capital. Após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, por 2 a 0, mais uma página de violência foi escrita.

Na madrugada deste domingo, Daniel Veloso, torcedor do Corinthians e membro da organizada Gaviões da Fiel, foi espancado até a morte, na região de Itapevi. De acordo com a Delegacia de Polícia do local, não há confirmação de que o homem foi vítima de emboscada de palmeirenses.

Ainda assim, de acordo com reportagem do site Meu Timão, torcedores do Verdão abordaram Daniel em uma praça, na qual o corintiano estava com a namorada. Com barras de ferro, os sujeitos espancaram Veloso até a morte.

Em sua página em redes sociais, o corintiano demonstrava sua paixão pelo clube, em diversas fotos e publicações. Inclusive, ele comentou fatos sobre a partida deste sábado, vencida pelo Palmeiras.

A decisão de realizar os clássicos com torcida única aconteceu justamente após brigas entre torcedores de Corinthians e Palmeiras, em jogo realizado no dia 3 de abril, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, a violência também levou à morte de torcedores.

