Após 42 dias, Coelho volta a ser auxiliar e Pepinho assume Timão sub-20

A experiência de Coelho como técnico da equipe sub-20 do Corinthians durou pouco, apenas 42 dias. O clube anunciou oficialmente nesta terça-feira que o ex-lateral direito voltará a exercer a função de auxiliar técnico, cargo que ocupava na época de Osmar Loss, hoje no time principal, e será substituído por Alexandre Macia, o Pepinho, no comando da categoria.

Filho do lendário José Macia, o Pepe, bicampeão do Mundo com a Seleção Brasileira, Pepinho chega pela primeira vez ao Alvinegro da capital paulista. No currículo, ele carrega duas conquistas da Copa São Paulo de Futebol Junior, como técnico do Santos, em 2013 e 2014

“É uma honra enorme trabalhar num clube da grandeza do Corinthians. É um passo importante que estou dando na minha carreira e vou dar tudo de mim”, disse o novo comandante sub-20 do Timão. “Tenho certeza de que a minha relação com o Coelho será a melhor possível. Acho muito importante manter essa identificação de ex-atletas com o clube”, completou.

Como justificativa para a troca no comando, o Corinthians apontou o fortalecimento do comando ténico. Carlos Nujud, diretor do Departamento de Formação de Atletas, exaltou as qualidades do novo treinador.

“A nossa intenção é fortalecer a equipe como um todo. O Pepinho é um técnico com o currículo de primeira linha e tem tudo para ajudar o clube”, explicou Nujud.