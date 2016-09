Antes de “estreia”, Carille tem primeira missão: definir seu goleador

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

O técnico Fábio Carille, que já trabalha no Corinthians desde 2009 e agora terá uma chance como nome principal da comissão, assumiu o cargo prometendo poucas mudanças no esquema e muitas na atitude da equipe dentro de campo, mas já tem uma missão complicada para o jogo contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil: definir o substituto de Gustavo, atleta que não pode atuar pelo clube nessa competição.

“Trazer muitas coisas pode ser prejudicial nesse primeiro momento, vamos fazer algo para mudanças mais básicas, treino e montar o time bem. A ideia é mais importante do que a forma de jogar”, avaliou o treinador, que não pode contar também com os volantes Jean e Marciel para o torneio. O primeiro, assim como Gustavo, atuou por outra equipe já nesta edição da Copa. O segundo, por sua vez, foi reincorporado após a data-limite de inscrição.

Dentre as opções mais prováveis, quem larga na frente no quesito preferência é o paraguaio Ángel Romero, que perdeu espaço nos últimos jogos com Cristóvão Borges. Na avaliação da comissão técnica, ele entrou bem contra o Palmeiras, no sábado, e tem capacidade para fazer a função, mesmo que seja com mais mobilidade e menos presença de área em relação ao camisa 9.

Uma prova da simpatia de Carille por Romero é o fato de ele ter sido o escolhido pelo comandante para o setor na partida contra o Botafogo, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o então auxiliar “cobria” o espaço entre a saída de Tite e a chegada de Cristóvão. Foi ali que Romero iniciou uma sequência de 13 jogos como titular da equipe, interrompida contra a Ponte Preta, no mês passado.

Para completar, Romero ainda teve o melhor desempenho entre os reservas na atividade realizada segunda-feira, mostrando aplicação na movimentação pedida pela comissão técnica e conseguindo um grande aproveitamento no trabalho de finalizações. Em uma delas, acertou chute sem deixar a bola cair, no ângulo de Walter, recebendo aplausos dos companheiros.

Os outros nomes que surgem como possíveis titulares são o de Lucca, que já fez a função no duelo de ida contra o próprio Flu, mas depois voltou a atuar pelas pontas nas partidas seguintes. Isaac, jovem que ainda não estreou no profissional, corre por fora, assim como a improvisação de algum meio-campista na função. Guilherme, que poderia ser esse nome, não deve se recuperar a tempo de jogar.

“Vamos trabalhar para triangular e chegar bem ao ataque. Um treinamento será o que teremos, praticamente com todos, para definir o time para quarta-feira. O certo é ajeitar dia a dia isso, preciso dar tranquilidade para os atletas. A gente é muito avaliado pelos resultados, tenho certeza que o trabalho vai ser muito bem realizado”, assegurou Carille.

Por ter empatado em 1 a 1 no jogo realizado em Mesquita (RJ), o Timão entrará em campo já classificado. Além do empate sem gols, o clube também joga por uma vitória simples para assegurar sua passagem de fase. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto igualdades de 2 a 2 para cima (3 a 3, 4 a 4…) classificam o Fluminense. Caso ganhe, o clube das Laranjeiras também será o dono da vaga nas quartas.

