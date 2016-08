Andrés Sanchez sofre derrota e Chapão deixa de existir no Corinthians

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, sofreu uma derrota política neste sábado após uma reunião do Conselho Deliberativo aprovar o fim do Chapão. A medida entrou em vigor no primeiro mandato de Andrés, em 2008, e previa a eleição automática de 200 conselheiros. Eles assumiam os cargos junto com o presidente.

Durante a reunião, realizada na arena de Itaquera, Andrés discursou para defender uma mudança no estatuto que tornaria o Chapão mais flexível, elegendo conselheiros através de um sistema proporcional. Os presentes no encontro vaiaram Andrés e rejeitaram a alteração.

O novo modelo adotado prevê a eleição de conselheiros por meio de “Chapinhas”. Serão formados agrupamentos que contarão com 25 candidatos. Os dez grupos mais votados são considerados vencedores, sendo que os oito primeiros assumirão os 200 cargos. As outras duas Chapinhas serão consideradas suplentes e só serão acionadas caso os titulares não possam tomar posse.

