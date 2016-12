Agente de Wagner confia em acerto com o Corinthians antes de 2017

O meia Wagner já é tratado como reforço do Corinthians para a próxima temporada desde outubro, mas ainda não conseguiu a liberação necessária do seu clube na China, Tianjin Teda, para ser anunciado oficialmente. Outrora pessimista, o empresário do armador agora confia em uma resolução do caso antes de 2017.

“Tudo ainda está na mesma, mas estou com muita esperança de resolver na próxima semana”, explicou João Sérgio à Gazeta Esportiva, que deve retomar as tratativas após o Natal, na penúltima semana antes do retorno do elenco para a pré-temporada, marcado para o dia 11 de janeiro, no CT Joaquim Grava.

O jogador espera uma liberação da Fifa para assinar com o Timão. Encostado pelo Tianjin Teda devido ao excesso de estrangeiros no elenco, ele alega que tem o direito da rescisão unilateral para exercer seu direito de trabalhar. Ele tem vínculo válido até a metade do ano que vem e ainda se mostra confiante na libertação.

“A nossa parte está toda ok – exames médicos e tudo. Está faltando a liberação do clube chinês. Se ele resolver essa situação da liberação, sim, virá. Se não resolver, não tem como”, comentou o presidente Roberto de Andrade, há uma semana, quando anunciou a saída de Oswaldo de Oliveira do comando da equipe.

Caso seja confirmado pelo Timão, Wagner seria o terceiro reforço da equipe, juntando-se aos atacantes Luidy e Jô. Além das peças para o setor ofensivo, o clube também busca ao menos um zagueiro e um primeiro volante para entregar a Fábio Carille.

Rithely, que chegou a acertar bases salarias com o clube, foi descartado por conta de uma pedida “muito alta” do Sport pelos seus direitos econômicos. Sem dinheiro para grandes investimentos, o Alvinegro concentra os seus esforços em atletas livres no mercado.

Apenas com a disputa do Paulista e da primeira fase da Sul-Americana nos primeiros meses de 2017, o elenco do Corinthians se reapresenta no dia 11 de janeiro, quatro dias antes da viagem para os Estados Unidos. Lá, a equipe participará do Torneio da Flórida, com duelos marcados para os dias 18 e 21, ainda sem rival definido.