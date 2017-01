Agente de Drogba avisa que nunca esteve em contato com o Corinthians

Enquanto a diretoria do Corinthians deixa de se dividir entre favoráveis e contrários à contratação do veterano atacante marfinense Didier Drogba, parte do estafe do jogador garante que jamais foi procurada pela administração de Roberto de Andrade.

“Nunca estivemos em contato com o Corinthians, assim como nunca houve contato com o Olympique de Marselha. Devemos colocar um fim em todos os rumores”, disse Tcherno Seydi, agente de Drogba, de acordo com a publicação francesa L’Équipe.

O Olympique de Marselha, clube que Drogba defendeu entre 2003 e 2004 e do qual foi ídolo, é costumeiramente apontado como destino para o final da carreira do atleta de 38 anos. Ele está desempregado desde que deixou o Montreal Impact, do Canadá, e pretende continuar em atividade.

Nos últimos dias, contudo, o Corinthians apareceu como interessado na contratação do marfinense, que também já passou pelos franceses Le Mans e Guingamp, pelo inglês Chelsea, clube no qual teve maior destaque, pelo chinês Shanghai Shenhua e pelo turco Galatasaray.

A contratação de Drogba se tornou um projeto do departamento de marketing corintiano e inicialmente causou discordância entre os diretores de futebol. Para quem está acima do técnico Fábio Carille, o veterano poderia trazer mais prejuízos do que benefícios à equipe e ao clube.

Há contato, mas não com Tcherno Seydi

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, o diretor de futebol Flávio Adauto minimizou a declaração do agente Tcherno Seydi.

“Também li essa declaração. É bom entender que o jogador estava vivendo nos Estados Unidos, tem casa na Europa e não possui só um agente. São duas ou três pessoas que o representam, como soubemos pela manhã. Uma delas se comunicou com o marketing do Corinthians”, justificou.