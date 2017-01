Agente dá prioridade ao Corinthians e Wagner pode chegar nesta semana

O meia Wagner foi o terceiro nome a realizar exames médicos e deixar praticamente tudo certo com o Corinthians para 2017, atrás apenas dos atacantes Luidy e Jô, mas segue sem ser anunciado oficialmente pelo clube do Parque São Jorge. Ainda em meio a um imbróglio com o clube chinês Tianjin Teda, ele espera uma definição para esta semana sobre a rescisão do seu contrato.

“Estamos lutando pra resolver essa semana tudo e poder assinar com o Corinthians ou outro clube. Wagner precisa trabalhar e nós também”, afirmou à Gazeta Esportiva o empresário do atleta, João Sérgio, que dá ao Timão total prioridade nas tratativas. “A prioridade é o Corinthians. Só vamos escutar outros clubes se não conseguirmos o acerto com eles”, continuou.

O jogador espera uma liberação da Fifa para assinar com o Timão. Encostado pelo Tianjin Teda devido ao excesso de estrangeiros no elenco, ele alega que tem o direito da rescisão unilateral para exercer seu direito de trabalhar. Ele tem vínculo válido até a metade do ano que vem e ainda se mostra confiante na libertação. No momento, resta apenas o atleta se acertar financeiramente com os chineses para oficializar a rescisão.

“A nossa parte está toda ok – exames médicos e tudo. Está faltando a liberação do clube chinês. Se ele resolver essa situação da liberação, sim, virá. Se não resolver, não tem como”, comentou o presidente Roberto de Andrade, há uma semana, quando anunciou a saída de Oswaldo de Oliveira do comando da equipe.

Apenas com a disputa do Paulista e da primeira fase da Sul-Americana nos primeiros meses de 2017, o elenco do Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira, quatro dias antes da viagem para os Estados Unidos. Lá, a equipe participará da Copa Flórida, com duelos marcados para os dias 18 e 21, ainda sem rival definido.