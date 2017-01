Adauto muda postura e aceita chegada de Drogba ao Corinthians

O diretor de futebol Flávio Adauto mudou o tom sobre a possível contratação do atacante marfinense Didier Drogba pelo Corinthians. Após negar veementemente a possibilidade na quinta-feira, o dirigente corintiano voltou atrás, disse que foi informado sobre a tratativa apenas nesta sexta e contou que uma reunião com o presidente Roberto de Andrade vai definir a investida do clube no atleta.

“Saindo daqui, vou me reunir na presidência. Temos uma série de assuntos para resolver, nada bombástico. O que existe é uma em relação ao Drogba é uma ação de marketing, e nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer, se será uma boa jogada de marketing ou não. No passado, já tivemos problemas com desconfiança em uma situação de marketing que se mostrou fantástica com o passar do tempo, a chegada do Ronaldo Fenômeno”, disse Adauto.

A mudança se deu após o departamento de futebol do clube adotar uma linha totalmente diferente da do marketing quando o nome de Drogba foi vinculado ao Timão. Fora das negociações, Adauto assegurou que não existia a possibilidade de chegada do atleta.

“Até ontem (quinta), era uma situação vaga, o presidente passou a tocar a partir de hoje (sexta). Não existe ninguém indo do Corinthians a Londres nem ninguém falando em nome do clube lá. Mas vamos conversar a respeito. Amanhã (sábado), poderemos ter informações mais concretas, condizentes com o momento”, explicou, negando ser contra a chegada do centroavante.

“Contra, eu não vou ser. É um jogador que pode ter expressão e significar muito. Sempre relevo vontades pessoais em função do coletivo e do Corinthians ter os seus problemas solucionados. Não é mudar de posição. Não tinha conhecimento da ação de marketing. Se vier a somar ao futebol, o grande exemplo é o Ronaldo Fenômeno”, repetiu o diretor.

Aos 38 anos, Drogba chegaria como uma jogada tanto de marketing quanto esportiva, pois é visto como um centroavante acima do nível do futebol nacional. Apesar do declínio físico, a comissão técnica já aceitou que ele poderá ser útil ao clube, principalmente pelo ânimo que causará ao torcedor após a frustrante temporada de 2016.