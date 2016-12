À espera de reforços, Carille fala em encarar o Paulista como Mundial

O técnico agora efetivado do Corinthians, Fábio Carille, não terá pela frente grandes desafios logo de cara na temporada 2017. Confirmado apenas no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e já bem próximo do meio do ano na Copa do Brasil, o Timão terá um primeiro semestre praticamente todo voltado para um possível título do Estadual.

“O Corinthians sempre pensa grande, mas para chegar lá, há um processo, como em 2015. A ideia é fazer com que todos entendam o quanto antes a maneira de jogar para entrar forte no Campeonato Paulista. Mais adiante, tem a Copa do Brasil. Vamos encarar o Paulista como se fosse um Mundial e ir atrás desse título”, disse o treinador, que irá discutir “internamente” a chegada de reforços nos próximos dias.

“Sempre deixei claro o desejo de ser treinador. Quero viver esses dias muito intensamente e vestir a camisa do clube. O torcedor pode esperar um time muito organizado e com muita entrega dentro de campo. Participei de tudo no clube por anos oito anos e sei bem como funcionam as coisas no Corinthians”, assegurou Carille.

Contratado pelo clube para ser parte da comissão técnica fixa a pedido de Mano Menezes, o ex-zagueiro assegura ter criado uma relação de proximidade com os jogadores, mas nada que vá impedi-lo de, se necessário, tomar decisões duras.

“Muitas vezes, quem está fora acha que (a relação) é muito diferente. Tem que ser leal sempre, como auxiliar ou técnico. Se tiver que falar alguma coisa, falar cara a cara, nunca por trás. Não pode esperar um problema ficar grande para resolvê-lo. Não vejo muita diferença. Tenho uma linha de trabalho há oito anos e não posso mudar”, comentou.

Efetivado após passagens como interino, o comandante terá seu primeiro compromisso no dia 18 de janeiro, contra o vencedor de Vasco e Barcelona de Guayaquil, pela semifinal do Torneio da Flórida.

Os jogadores se reapresentam após as férias no dia 11 de janeiro, quando iniciam a pré-temporada. Quatro dias depois, viajam para os EUA, onde jogarão também no dia 21, seja pela decisão da competição amistosa ou pela disputa pelo terceiro lugar. Após isso, têm o primeiro compromisso marcado para o dia 4 ou 5 de fevereiro, contra o São Bento, fora de casa.